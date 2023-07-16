People flock to one of the beaches of Lake Garda, in southern Sirmione Peninsula, Italy July 16, 2023. REUTERS/Alex Fraser

تحذيرات وحالة تأهب قصوى.. أوروبا تواجه “شارون”

2023-07-16 / 17:07
0
هبة بريس

أعلنت إيطاليا حالة تأهب قصوى بسبب الطقس الحار في 16 مدينة، الأحد، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة سترتفع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة.

وقالت السلطات في جزيرة لا بارما الإسبانية إنها أجلت ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بعد اندلاع حريق غابات، وخروجه عن نطاق السيطرة.

وتشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ أيام، مما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية، وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

لكن عاصفة حرارية جديدة أطلق عليها اسم “شارون”، ضربت المنطقة قادمة من شمال أفريقيا، الأحد، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

وأصدرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية (متيو.إت) تحذيرا، الأحد قائلة “علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم”.

وأضافت “في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي”.

وإلى جانب العاصمة الإيطالية، صدرت تنبيهات صحية في مدن فلورنسا بوسط البلاد، وباليرمو في صقلية، وباري في جنوب شرق إيطاليا.

وأغلقت اليونان، الجمعة، موقع الأكروبوليس الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سخر” من المحرقة.. نتانياهو يقصي ناشطا بارزا من حزبه

سخر” من المحرقة.. نتانياهو يقصي ناشطا بارزا من حزبه

2023-07-16 / 15:02
Photo of دوريات شرطة لمواجهة منتهكات قوانين الحجاب بايران

دوريات شرطة لمواجهة منتهكات قوانين الحجاب بايران

2023-07-16 / 13:08
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا

الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية…

2023-07-16 / 11:33
Photo of مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو سيغادر المستشفى

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو سيغادر المستشفى

2023-07-16 / 10:38
Photo of زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ألاسكا

زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ألاسكا

2023-07-16 / 09:13
Photo of حصيلة جديدة لفيضانات كوريا الجنوبية..

حصيلة جديدة لفيضانات كوريا الجنوبية..

2023-07-16 / 09:08
Photo of فرنسا.. تنديد قرابة 50 منظمة بحظر مسيرة مناهضة لعنف الشرطة

فرنسا.. تنديد قرابة 50 منظمة بحظر مسيرة مناهضة لعنف…

2023-07-15 / 22:24
Photo of مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

2023-07-15 / 21:51
Photo of كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين هكتار

كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين…

2023-07-15 / 20:43
Photo of سوري “مسلم” يتراجع عن حرق التوراة والانجيل بالسويد

سوري “مسلم” يتراجع عن حرق التوراة والانجيل بالسويد

2023-07-15 / 18:48

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق