ريفر بليت يتوج بطلا للأرجنتين قبل جولتين على ختام الدوري

2023-07-16 / 16:08
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هبة بريس _ رياضة

توج نادي ريفر بليت بلقب الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه إستوديانتس لابلاتا 3-1 اليوم الأحد.

وسجل الهدف الأول لريفر بليت، لوكاس بالتران في الدقيقة الثانية، والهدف الثاني نيكولاس دي لا كروز في الدقيقة الـ18، والهدف الثالث إزيكويل باركو في الدقيقة الـ31 من ركلة جزاء.

فيما سجل هدف إستوديانتس لابلاتا اللاعب ماورو مينديز في الدقيقة الـ67.

وتوج فريق ريفر بليت بذلك بلقب الدوري الأرجنتيني للمرة الـ 38 في تاريخه، قبل جولتين من ختام منافسات بطولة الدوري لموسم 2022-2023.

وبهذا الفوز رفع فريق ريفر بليت رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، ليصبح فارق النقاط مع منافسه فريق تاييريس الوصيف 11 نقطة.

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