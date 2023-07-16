” مان سيتي ” يغرد بعد تقارير رحيل محرز إلى السعودية

هبة بريس _ رياضة

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الأحد، تغريدة لصورة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، وذلك في ظل تقارير بشأن قرب انتقاله إلى نادي الأهلي السعودي.

وزادت تغريدة النادي الإنكليزي من الجدل الدائر، إذ جاءت الصورة مرفقة بتعليق “ساحر العرب لدينا”، ليرافقها سيل من التعليقات الجدلية بشأن انتقال اللاعب إلى المملكة.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية، ذكرت أن أهلي جدة توصل إلى “اتفاق نهائي” مع اللاعب الجزائري، وأنه سيتم “توقيع العقود بعد اجتيازه الفحوصات الطبية”

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