سخر” من المحرقة.. نتانياهو يقصي ناشطا بارزا من حزبه

2023-07-16 / 15:02
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هبة بريس _ وكالات

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، بإقصاء ناشط ينتمي إلى حزب ليكود سخر من المحرقة بينما كان يهاجم متظاهرين مناهضين للحكومة، في تصريحات توحي بوجود توتر عرقي وراء أزمة دستورية.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي الناشط، إيتسيك زرقا، وهو يسب المتظاهرين ويبصق عليهم عند تقاطع طرق قرب بلدة بيسان التي تسكنها الطبقة العاملة في إسرائيل، أمس السبت.

وشوهد زرقا وهو يصيح قائلا: “ليس من قبيل الصدفة أن ستة ملايين قتلوا. فخور لأن ستة ملايين منكم (اليهود الأشكناز) حُرقوا!”.

وقال نتانياهو في بيان بشأن إقصاء زرقا، وهو شخصية بارزة منذ سنوات في فعاليات حزب ليكود الانتخابية، “لن نتسامح مع مثل هذا السلوك المشين في حركة الليكود”.

وبتصويره اليهود الذين قتلوا في الإبادة الجماعية النازية، ومعظمهم أوروبيون، كأعداء، بدا أن زرقا يميز بينهم وبين اليهود الشرقيين (السفارديم) الذين يمثلون عادة نواة في دعم حزب ليكود المحافظ.

ووصف بعض أعضاء الائتلاف اليميني القومي بزعامة نتانياهو دفع رئيس الوزراء لإجراء التعديلات القضائية بأنه تصحيح للتجاوز النخبوي من قبل الأشكناز، الذين هيمنوا على الجيل المؤسس لإسرائيل.

ويشكو السفارديم، الذين يشكلون زهاء نصف الأغلبية اليهودية في إسرائيل وهو رقم يصعب تحديده بسبب الزواج المختلط واسع النطاق مع الأشكناز، في بعض الأحيان من التمييز والخلل الاجتماعي والاقتصادي، بحسب “رويترز”.

ويقضي القانون الإسرائيلي بمعاقبة من ينكر المحرقة أو يشكك في حجمها أو يحتفي بها بالسجن خمس سنوات.

وقوبلت تصريحات زرقا بتنديد الطيف السياسي، في حين قال الأخير، وهو يهودي، في بيان تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن تصريحاته “أُخرجت من سياقها”، واصفا نفسه بأنه حفيد أحد الناجين من المحرقة.

ويجادل منتقدو الإصلاحات القضائية المقترحة بأن نتانياهو يسعى للحد من استقلال المحكمة حتى في الوقت الذي يدفع فيه ببراءته في محاكمة فساد طويلة الأمد.

وفي المقابل، يقول رئيس الوزراء المخضرم، البالغ من العمر 73 عاما، إن التعديلات ستحقق توازنا بين السلطات.

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