المنتخب الوطني النسوي ينهزم وديا أمام جامايكا

هبة بريس _ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية بنتيجة هدف لصفر في المباراة الودية التي جمعته اليوم الأحد، بمنتخب جامايكا، على أرضية الملعب الفرعي لمركب كالفين بارك بمدينة وريبي ضواحي مدينة ميلبورن.

وتدخل المباراة في إطار استعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لنهائيات كأس العالم التي ستجرى مناصفة ما بين استراليا ونيوزيلندا.

وكانت قرعة نهائيات كأس العالم قد اوقعت المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية في المجموعة الثامنة الى جانب منتخبات المانيا ، كولومبيا و كوريا الجنوبية.

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