سابقة ..أول حكم قضائي ضد بلدية أكادير بسبب ضرر ” مواطن” من الكلاب الضالة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، منتصف الاسبوع الجاري، حكما يقضي بفرض غرامة مالية على جماعة أكادير بسبب دعوى رفعها مواطن ضدها بعدما تعرض لهجوم كلاب ضالة.

وحسب منطوق الحكم، فقد نص الحكم القطعي للمحكمة في الشكل: بقبول الدعوى، وفي الموضوع، على الجماعة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.

وتعود وقائع هذا الحكم إلى مهاجمة كلاب ضالة المواطن الذي كان راكبا على دراجته النارية، ما أدى إلى سقوطه أرضا، مسببة له كسورا على مستوى اليد، وهو ما جعله يرفع دعوى قضائية ضد جماعة أكادير للمطالبة بتعويضه عما لحق به من أضرار.

وأمام هذا الوضع، ردت جماعة أكادير محاولة نفي مسؤوليتها، بيد أن المحكمة الإدارية لأكادير لم تقتنع بجواب الجماعة، حيث أقرت بمسؤوليتها، لتصدر حكما يقضي بتعويض الضحية بمبلغ 5 ملايين سنتيم.

وتجدر الإشارة إلى أن ساكنة مدينة أكادير سبق وأطلقت نداءات استغاثة تطالب فيها السلطات المختصة بضرورة تخصيص أماكن للعناية بالكلاب الضالة التي تجول حرة طليقة بمجموعة من الشوارع والأزقة، معرضة حياة المواطنين للخطر.

ويأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه حوادث عدة كان فيها مواطنون وسياح أجانب ضحايا للكلاب الضالة بمناطق متفرقة بالمدينة، كما حدث بشاطئ أكادير مؤخرا عندما تعرض طفل لعضة كلب، وقبله سائحة ألمانية، الأمر الذي نقلا على إثره إلى مستشفى الحسن الثاني من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0