الرقم الاخضر يسقط ضابط دركي بتهمة الابتزاز

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، تم إيداع ضابط شرطة قضائية الدرك السجن المدني في انتظار محاكمته بتهمة الابتزاز .

وفي تفاصيل القضية، كان الضابط الموقوف يتردد على إحدى العائلات بمنطقة عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، ويتوعدهم بتوقيف إبنهم لانه موضوع مذكرة بحث، وكان الضابط يطالب مقابل عدم توقيفه مبلغ 5000 درهم، وبعدما أحست الأسرة انها محط عملية إبتزاز مباشر، ربطت الاتصال بالرقم الاخضر لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، التي بدورها ابلغت الوكيل العام للملك بالقنيطرة، الذي أشرف على عملية توقيف الضابط في حالة تلبس بتلقي الأموال بعدما تم عدها وارقامها التسلسلية وفق المسطرة القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

فكان موعد التسليم، ليلة الأربعاء الماضي، بأحد المناطق من عين الدفالي، وبمجرد وصول الضابط وتسلم المبلغ، تم إعتقاله من طرف “كومندو” بالفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك، وقد تم الاستماع له في محضر بالمنسوب له، قبل توجيهه الى السجن المدني في انتظار محاكمته.

وساهم الرقم الاخضر التابع لرئاسة النيابة العامة، في السنوات الأخيرة من الاشتغال به، من تخفيف حدة الفساد والرشوة وكذلك الابتزاز، وذلك من أجل تخليق الحياة العامة.

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