دوريات شرطة لمواجهة منتهكات قوانين الحجاب بايران

2023-07-16 / 13:08
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت قوات الأمن الداخلي الإيرانية، اليوم الأحد، أنها ستبدأ بتسيير دوريات شرطية لمواجهة الإيرانيات اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب.

وقال المتحدث باسم قوات الأمن الداخلي إنه “نتيجة للمطالب الشعبية من مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، وكذلك تأكيد رئاسة الجمهورية ورئيس القضاء، وفي إطار القانون ومن أجل توسيع وتوفير الأمن العام وتعزيز بنيان الأسرة، تقوم الشرطة وابتداء من اليوم بتسيير دوريات لقوات الأمن الداخلي بالسيارات ومشيا على الأقدام في جميع أنحاء البلاد، لتقوم إلى جانب مهامها البوليسية المتعددة بالتعامل مع من يصر على انتهاك الأعراف من خلال اللبس خارج الأطر المقبولة، وبغض النظر عن عواقب هذا العمل”.

وأضاف أنه “سوف تقوم الشرطة بالتحذير والإنذار وفي حال مخالفة أوامر الشرطة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتقديم إلى النظام القضائي”.

وأثار موضوع الحجاب في إيران مؤخرا احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني 22 عاما في سبتمبر الماضي، والتي اعتقلت بسبب عدم ارتدائها الحجاب.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا

الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية…

2023-07-16 / 11:33
Photo of مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو سيغادر المستشفى

مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو سيغادر المستشفى

2023-07-16 / 10:38
Photo of زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ألاسكا

زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ألاسكا

2023-07-16 / 09:13
Photo of حصيلة جديدة لفيضانات كوريا الجنوبية..

حصيلة جديدة لفيضانات كوريا الجنوبية..

2023-07-16 / 09:08
Photo of فرنسا.. تنديد قرابة 50 منظمة بحظر مسيرة مناهضة لعنف الشرطة

فرنسا.. تنديد قرابة 50 منظمة بحظر مسيرة مناهضة لعنف…

2023-07-15 / 22:24
Photo of مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

2023-07-15 / 21:51
Photo of كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين هكتار

كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين…

2023-07-15 / 20:43
Photo of سوري “مسلم” يتراجع عن حرق التوراة والانجيل بالسويد

سوري “مسلم” يتراجع عن حرق التوراة والانجيل بالسويد

2023-07-15 / 18:48
Photo of قــ..ـتلى جراء فيضانات جارفة تجتاح كوريا الجنوبية

قــ..ـتلى جراء فيضانات جارفة تجتاح كوريا الجنوبية

2023-07-15 / 18:24
Photo of مرض نادر يصيب أشجار اللوز باقليم جرسيف و مديرية الفلاحة خارج التغطية !

مرض نادر يصيب أشجار اللوز باقليم جرسيف و مديرية…

2023-07-15 / 18:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق