ميسي يوقع رسميا عقد انتقاله إلى إنتر ميامي

2023-07-16 / 12:00
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هبة بريس

وقع النجم الأرجنتيني بطل العالم ليونيل ميسي رسميا عقدا مع إنتر ميامي يربطه بنادي الدوري الأميركي “أم أل أس” لكرة القدم حتى 2025، وفق ما أعلن فريقه الجديد السبت.

وقال ميسي “أنا متحمس جداً لبدء هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي وفي الولايات المتحدة. هذه فرصة رائعة ومعاً سنواصل بناء هذا المشروع الجميل. الفكرة هي أن نعمل معاً من أجل تحقيق الأهداف التي وضعناها، وأنا أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ بالمساعدة هنا في موطني الجديد”.

ووصل صاحب الرقم 10 إلى فلوريدا الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة المقدرة قيمتها بـ 60 مليون دولار سنوياً.

وسيُقدم النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي للجماهير خلال حفل رسمي في الاستاد الأحد.

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