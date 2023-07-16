انتحار ام بمراكش

أشتوكة : سيدة تنهي حياتها في ظروف غامضة

2023-07-16 / 13:16
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أقدمت سيدة على إنهاء حياتها بشكل مأساوي في ظروف غامضة بدوار توسوس التابع لجماعة بلفاع إقليم اشتوكة آيت باها .
-وكانت الهالكة، مع افراد أسرتها ليلة أمس السبت، قبل أن يتفاجؤا بها مشنوقة بأحد الغرف، دون أن يستشعروا بأنها تعاني أزمة نفسية، مما جعل الغموض يلف حول هذه الواقعة .

وقد باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقاتها في واقعة الانتحار للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، بعدما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى قصد التشريح الطبي.

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‫10 تعليقات

  3. يرجع الانتحار إلى عامل الاجتماعي وهي الضغوطات العائلية وحالة الإجتماعية والنفسية..

  4. الحكومة هي المسؤول الوحيد عن ما يحدث لشبابنا وشباتنا والبطالة المسبب الرئيسي كذالك…

  5. العامل الاقتصادي والديون بكثرة فهي ضغوطات لايستطيع الشخص تحملها مما تسبب في بعض الأحيان إلى الانتحار.

  6. يجب تشريح الجثة من أجل الوصول إلى الحقيقة ومدبرها لأن ربما لم تكن قامت بالانتحار ان لم يكن هناك فاعل.

  7. عرف المغرب خلال هذه السنوات الأخيرة ظاهرة الانتحار بكثرة والاسباب واضحة كوضوح الشمس والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه العائلات المعوزة والفقيرة. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  8. الانتحار ظاهرة عالمية ولكن المغرب أكثر نسبة عالميا وكل هذآ راجع إلى الضغوطات العائلية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً.

  10. يجب على السلطات الأمنية بالبحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة لأنها لم تنتحر هناك سبب ؟؟؟؟!!!!

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