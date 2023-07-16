أمين الكرمة : التتويج بكأس العرش “مستحق”

2023-07-16 / 11:45
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هبة بريس _ رياضة

قال مدرب فريق نهضة بركان أمين الكرمة ، مساء أمس السبت، إن تتويج فريقه بلقب مسابقة كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2021-2022 ، عقب فوزه على الرجاء الرياضي بهدف دون رد ، في المباراة النهائية، التي جمعتهما أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، مستحق وجاء على حساب منافس قوي.

وقال الكرمة، في الندوة الصحفية التي أعقبت المقابلة، إن ” تركيبته البشرية خاضت مباراة صعبة على اعتبار مواجهتها لفريق قوي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين ، مضيفا أن اللاعبين كانوا يدركون جيدا جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فضلا عن عزمهم الكبير للاحتفاظ بالكأس الفضية”.

وأوضح أن “إصابة يوسف الزغودي في بداية المباراة دفعتنا إلى تغيير خطتنا في اللعب ، لكن أهم شيء بالنسبة لنا هو الفوز باللقب الذي يظل إنجازا كبيرا للفريق”.

وتابع إن “الفوز بالمباراة جاء على أرضية الملعب من خلال اللعب والثقة ” ، مشيرا إلى أن “لاعبي الفريق البركاني خاضوا اللقاء بتركيز كبير رغم الضغط الذي تشهده عادة المباراة النهائية “.

واستطرد قائلا إن “فريق الرجاء خلق لنا متاعب كبيرة خلال هذه المباراة القوية التي آلت نتيجتها الإيجابية للفريق البرتقالي

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تعليق واحد

  1. مبروك الفوز و مزيدا من التألق.
    أن شاء الله الكأس الرابعة السنة القادمة.

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