الولايات المتحدة.. مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية جورجيا

2023-07-16 / 11:33
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هبة بريس _ وكالات

لقي 4 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار في هامبتون بولاية جورجيا جنوب شرق الولايات المتحدة، وفقا لما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت المتحدثة باسم سلطات الولاية إن مطاردة الشخص الرئيسي المشتبه فيه استمرت بعد ظهر أمس السبت، وهو رجل يدعى أندريه لونجمور تبحث عنه السلطات بعد إطلاقه النار على أربعة أشخاص.

وتشير إحصائيات منظمة “أرشيف العنف المسلح” غير الحكومية الأمريكية، إلى وقوع ما لا يقل عن 366 عملية إطلاق نار جماعية حتى الآن في الولايات المتحدة، منذ بداية العام الجاري.

وفي عام 2022، أحصت المنظمة 647 عملية إطلاق نار جماعية، و20 ألفا و200 حالة وفاة مرتبطة بـاستخدام الأسلحة النارية.

وناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس، في عدة مناسبات، لتمرير تشريع جديد بشأن مراقبة الأسلحة النارية

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تعليق واحد

  1. ما يقرب من 21000حالة وفاة سنوية بسبب قانون حيازة أسلحة نارية من طرف أشخاص مدنيين قد يكون البعض منهم لا يتوفر على الأهلية النفسية لذلك ،لذلك أصبح من العاجل جدا تغيير ذلك القانون الذي لا يمكن له الاستمرار في هذه الحرب التي لا تذكر اسمها

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