تأسيس مكتب جديد لجمعية “مبادرة الوطن أولا ودائما” بجهة فاس ـ مكناس

2023-07-16 / 10:54
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ع محياوي _ هبة بريس

انتخب الجمع العام التأسيسي للفرع الجهوي لـ”مبادرة الوطن أولا ودائما” لجهة فاس ـ مكناس، مساء أول أمس الجمعة، الدكتوراه إكرام علمي، أستاذة جامعية متخصصة في التواصل والتنمية الذاتية، رئيسة للجمعية، وأعلن عن لائحة أعضاء مكتب مسير للفرع تتضمن أسماء في المستوى بسير ذاتية ومسارات وصفت بالمهمة .

وتحدث عزيز الرباح، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، والوزير السابق في كل من حكومة بنكيران وحكومة العثماني، عن السياق الذي تم الإعلان فيه عن تأسيس هذه الجمعية في الرباط، قبل أن يتقرر تأسيس فروع لها عبر جهات المملكة وخارج الوطن.

وقال الرباح في مستهل كلمته أن المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، قطع أشواطا مهمة في المسار التنموي، مضيفا بأن مقارنة مؤشرات التنمية التي تخص العشرين سنة الأخيرة بما سبق يكشف بوضوح التحولات الكبرى التي أنجزها المغرب.

وأكد على أن “مبادرة الوطن أولا ودائما” تهدف إلى الانخراط في هذه التحولات، بروح إيجابية، وبمقاربات اقتراحية مبنية على الخبرات والكفاءات والتجارب.

و أضاف في مستهل كلمته بأن هذه المساهمات ستشمل جل المجالات الأساسية، ومنها الديبلوماسية الموازية، والاقتصاد والاستثمار والصحة والتعليم، وغيرها.

وأكد عزيز الرباح ، في كلمته الافتتاحية لأشغال هذا الجمع العام التأسيسي، بأن “المبادرة” مفتوحة في وجه كل الفاعلين بغض النظر عن الانتماءات الحزبية، لكنه أصر على أن الأرضية المحددة تتجلى في الالتزام بالقيم الأصيلة للمجتمع المغربي، والانطلاق من المرتكزات الأساسية، والتحلي بقيم “المعقول”.

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