مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتانياهو سيغادر المستشفى

هبة بريس _ وكالات

قال أطباء إن من المتوقع خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، من المستشفى، الأحد، بعد أن أثبتت فحوص عدم وجود أي اختلالات صحية إثر دخوله للمستشفى بسبب الإصابة بالجفاف.

وأكد مركز شيبا، الأحد، التشخيص الأولي بالإصابة بالجفاف، وقال إن نتانياهو سيغادر في غضون ساعات.

وذكر بيان للمركز أن الفحوص الطبية الإضافية تضمنت تزويد نتنياهو بجهاز لمراقبة اضطرابات القلب، وهو ما أظهر أن قلبه في “صحة كاملة”.

ووفقا لمكتب نتانياهو (73 عاما) فقد نُقل، السبت، إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير قرب مسكنه الخاص في مدينة قيسارية الساحلية حيث ظل تحت الملاحظة طوال الليل.

وفي مقطع فيديو من المستشفى، بدا نتنياهو في حالة جيدة، وقال إنه كان يقضى عطلة عند بحيرة طبريا من دون اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية نفسه من موجة حارة بالمنطقة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أنه تقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، الذي عادة ما يعقد أيام الأحد، إلى الاثنين.

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