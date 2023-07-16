المغرب ضمن الـ10 الأوائل عربيا لأقوى الدول في سلاح الجو

هبة بريس _ الرباط

جاءت مصر في المرتبة الثامنة ضمن أكبر الأساطيل الجوية العسكرية حول العالم، بحسب التصنيف الذي يصدره موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها روسيا، ثم الصين.

واعتمد الموقع في تصنيفه على مجموعة من العوامل أبرزها: أنواع الطائرات، والمقاتلات، وأعداد المدربين، وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والمروحية والقاذفات.

ووضع تصنيف العام الجاري المملكة المغربية في المرتبة الثامنة عربيا بمجموع 250 طائرة عسكرية، ، متبوعة بالسعودية التي تتوفر على 897 طائرة من هذا الصنف، ثم الإمارات التي جاءت في المركز العشرين عالميا ب565 طائرة والجزائر التي حلّت 21 بـ547 طائرة.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا لامتلاكها أكبر عدد من الطائرات العسكرية، مقارنة بأي دولة في العالم، لامتلاكها 13300 طائرة عسكرية بشكل عام، من بينها 1914 طائرة مقاتلة/اعتراضية و5584 طائرة هليكوبتر و 983 طائرة هليكوبتر هجومية.

وجاءت روسيا ثانيا بامتلاكها 4182 طائرة عسكرية، تلتها الصين بـ3166 والهند رابعا 2210 وكوريا الجنوبية 1602 واليابان 1451 وباكستان سابعا بمجموع 1413 طائرة عسكرية، في حين حلت تركيا في المركز التاسع لامتلاكها 1065، وتلتها فرنسا في المركز العاشر بـ1004 طائرة عسكرية.

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