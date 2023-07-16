This handout photo taken on April 14, 2023 and provided by the South Korean Defence Ministry shows a US Air Force B-52H strategic bomber (top) flying with South Korean Air Force F-35A fighter jets during a joint air drill in South Korea. (Photo by Handout / South Korean Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / South Korean Defence Ministry" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

المغرب ضمن الـ10 الأوائل عربيا لأقوى الدول في سلاح الجو

2023-07-16 / 10:23
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هبة بريس _ الرباط

جاءت مصر في المرتبة الثامنة ضمن أكبر الأساطيل الجوية العسكرية حول العالم، بحسب التصنيف الذي يصدره موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، تلتها روسيا، ثم الصين.

واعتمد الموقع في تصنيفه على مجموعة من العوامل أبرزها: أنواع الطائرات، والمقاتلات، وأعداد المدربين، وطائرات النقل العسكرية ذات الأجنحة الثابتة والمروحية والقاذفات.

ووضع تصنيف العام الجاري المملكة المغربية في المرتبة الثامنة عربيا بمجموع 250 طائرة عسكرية، ، متبوعة بالسعودية التي تتوفر على 897 طائرة من هذا الصنف، ثم الإمارات التي جاءت في المركز العشرين عالميا ب565 طائرة والجزائر التي حلّت 21 بـ547 طائرة.

وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا لامتلاكها أكبر عدد من الطائرات العسكرية، مقارنة بأي دولة في العالم، لامتلاكها 13300 طائرة عسكرية بشكل عام، من بينها 1914 طائرة مقاتلة/اعتراضية و5584 طائرة هليكوبتر و 983 طائرة هليكوبتر هجومية.

وجاءت روسيا ثانيا بامتلاكها 4182 طائرة عسكرية، تلتها الصين بـ3166 والهند رابعا 2210 وكوريا الجنوبية 1602 واليابان 1451 وباكستان سابعا بمجموع 1413 طائرة عسكرية، في حين حلت تركيا في المركز التاسع لامتلاكها 1065، وتلتها فرنسا في المركز العاشر بـ1004 طائرة عسكرية.

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