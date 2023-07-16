كأس العرش 2021-2022 .. سجل الأندية الفائزة باللقب منذ عام 1957
في ما يلي سجل الأندية الفائزة بلقب مسابقة كأس العرش لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1957:
1957: المولودية الوجدية .
1958: المولودية الوجدية.
1959: الجيش الملكي.
1960: المولودية الوجدية.
1961: النادي القنيطري.
1962: المولودية الوجدية.
1963: الكوكب المراكشي .
1964: الكوكب المراكشي.
1965: الكوكب المراكشي.
1966: النادي المكناسي.
1967: اتحاد الفتح الرياضي.
1968: الراسينغ البيضاوي.
1969: النهضة السطاتية.
1970: الوداد البيضاوي.
1971: الجيش الملكي.
1972: احتجبت المسابقة.
1973: اتحاد الفتح الرياضي.
1974: الرجاء البيضاوي.
1975: شباب المحمدية.
1976: الفتح الرياضي.
1977: الرجاء البيضاوي.
1978: الوداد البيضاوي.
1979: الوداد البيضاوي.
1980: المغرب الفاسي.
1981: الوداد البيضاوي.
1982: الرجاء البيضاوي.
1983: جمعية الحليب.
1984: الجيش الملكي.
1985: الجيش الملكي.
1986: الجيش الملكي.
1987: الكوكب المراكش.
1988: المغرب الفاسي.
1989: الوداد البيضاوي.
1990: الأولمبيك البيضاوي.
1991: الكوكب المراكشي.
1992: الاولمبيك البيضاوي.
1993: الكوكب المراكشي.
1994: الوداد البيضاوي.
1995: اتحاد الفتح الرياضي.
1996: الرجاء البيضاوي.
1997: الوداد البيضاوي.
1998: الوداد البيضاوي.
1999: الجيش الملكي.
2000: مجد المدينة.
2001: الوداد البيضاوي.
2002: الرجاء البيضاوي.
2003: الجيش الملكي.
2004: الجيش الملكي.
2005: الرجاء البيضاوي.
2006: أولمبيك خريبكة.
2007: الجيش الملكي.
2008: الجيش الملكي.
2009: الجيش الملكي.
2010: اتحاد الفتح الرياضي.
2011: المغرب الفاسي.
2012: الرجاء البيضاوي.
2013: الدفاع الحسني الجديدي.
2014: اتحاد الفتح الرياضي.
2015: أولمبيك خريبكة.
2016: المغرب الفاسي.
2017: الرجاء البيضاوي.
2018: نهضة بركان.
2019: الاتحاد البيضاوي
2020: الجيش الملكي
2021: نهضة بركان
2022: نهضة بركان
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