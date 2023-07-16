كأس العرش 2021-2022 .. سجل الأندية الفائزة باللقب منذ عام 1957

2023-07-16 / 09:51
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في ما يلي سجل الأندية الفائزة بلقب مسابقة كأس العرش لكرة القدم منذ انطلاقها عام 1957:

1957: المولودية الوجدية .

1958: المولودية الوجدية.

1959: الجيش الملكي.

1960: المولودية الوجدية.

1961: النادي القنيطري.

1962: المولودية الوجدية.

1963: الكوكب المراكشي .

1964: الكوكب المراكشي.

1965: الكوكب المراكشي.

1966: النادي المكناسي.

1967: اتحاد الفتح الرياضي.

1968: الراسينغ البيضاوي.

1969: النهضة السطاتية.

1970: الوداد البيضاوي.

1971: الجيش الملكي.

1972: احتجبت المسابقة.

1973: اتحاد الفتح الرياضي.

1974: الرجاء البيضاوي.

1975: شباب المحمدية.

1976: الفتح الرياضي.

1977: الرجاء البيضاوي.

1978: الوداد البيضاوي.

1979: الوداد البيضاوي.

1980: المغرب الفاسي.

1981: الوداد البيضاوي.

1982: الرجاء البيضاوي.

1983: جمعية الحليب.

1984: الجيش الملكي.

1985: الجيش الملكي.

1986: الجيش الملكي.

1987: الكوكب المراكش.

1988: المغرب الفاسي.

1989: الوداد البيضاوي.

1990: الأولمبيك البيضاوي.

1991: الكوكب المراكشي.

1992: الاولمبيك البيضاوي.

1993: الكوكب المراكشي.

1994: الوداد البيضاوي.

1995: اتحاد الفتح الرياضي.

1996: الرجاء البيضاوي.

1997: الوداد البيضاوي.

1998: الوداد البيضاوي.

1999: الجيش الملكي.

2000: مجد المدينة.

2001: الوداد البيضاوي.

2002: الرجاء البيضاوي.

2003: الجيش الملكي.

2004: الجيش الملكي.

2005: الرجاء البيضاوي.

2006: أولمبيك خريبكة.

2007: الجيش الملكي.

2008: الجيش الملكي.

2009: الجيش الملكي.

2010: اتحاد الفتح الرياضي.

2011: المغرب الفاسي.

2012: الرجاء البيضاوي.

2013: الدفاع الحسني الجديدي.

2014: اتحاد الفتح الرياضي.

2015: أولمبيك خريبكة.

2016: المغرب الفاسي.

2017: الرجاء البيضاوي.

2018: نهضة بركان.

2019: الاتحاد البيضاوي

2020: الجيش الملكي

2021: نهضة بركان

2022: نهضة بركان

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