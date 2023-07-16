زلزال بقوة 7.4 ريختر يضرب ألاسكا
هبة بريس
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الأحد، أن زلزالا قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب ولاية ألاسكا.
وحذرت الهيئة في أعقاب الزلزال من موجة تسونامي، مشيرة إلى أن الزلزال ضرب في حوالي الساعة 6:48 صباحًا بالتوقيت المحلي.
كما أوضحت عبر موقعها الإلكتروني أن مصدر الزلزال كان على بعد 55 ميلا جنوب غربي مدينة ساند بوينت بولاية ألاسكا.
هذا ولم تظهر إلى الآن تفاصيل عن خسائر مادية أو بشرية
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9 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (إذا زلزلت الارض زلزالها وقالت الأرض مالها يوم تحدث اخبارها..
الزلازل تخلف اضرار بشرية نطلب السلامة للجميع بدون استثناء.
حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة…
الزلازل من الكوارث الطبيعية يجب الحيطة والحذر منها..
وتفاعلات الفيزيائية تتعرض الأرض سنويا الزلازل. اللهم نسألك اللطف ونسالك الرحمة والمغفرة.
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا نصر الله قريب..
هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا..
يآ أيها الناس احذروا من عقاب الله واجتناب الفواحش والمناكر والفساد .
يآ أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شئ عظيم بمعنى أن الله إذا أراد شيئاً أن يكون فيكون.