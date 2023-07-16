حصيلة جديدة لفيضانات كوريا الجنوبية..
لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 10 آخرون في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، الأحد، بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول لأشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.
وشهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي، هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة وكذلك فيضان سد كبير.
وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد عشرة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.
ويحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.
واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جدا مما منع الناس من الفرار، حسب وكالة “يونهاب” للأنباء
10 تعليقات
لطفك بهم يآرب ونطلب السلامة للجميع.
نحن شعب مغربي متضامن يجب علينا في هذه الحالات والكوارث الطبيعية ان نتضامن معهم ونساعدهم مادبا .
يجب على السلطات الحاكمة لهذا البلد حماية شعبه من هذه الفياضانات المدمرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الفياضانات من الكوارث الطبيعية يجب الحيطة والحذر منها.
الله يلطف بهم واحفظ كل بلد من كل سوء ومكروه يصيبهم.
حماية الشعب من هذه الفياضانات المدمرة بالتدخل الفوري والسريع من أجل إنقاذ هم.
اللهم نسألك اللطف ونسالك غيثا نافعا ولا ضارا.
كان على الأرصاد الجوية ان تخبرهم باحوال الطقس قبل أن تقع الواقعة.
نحذر من رجوع الفياضانات مرة أخرى والاتفاتة إلى المصابين بهذه الفياضانات المدمرة.
يجب على السلطات الوقاية من ان تنقذ المصابين في أسرع وقت ممكن.