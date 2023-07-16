حصيلة جديدة لفيضانات كوريا الجنوبية..

هبة بريس _ وكالات

لقي 33 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد 10 آخرون في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات، الأحد، بينما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول لأشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وشهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي، هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة وكذلك فيضان سد كبير.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 33 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وفقد عشرة آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.

ويحاول المسعفون الوصول إلى نحو 15 سيارة محاصرة في نفق تحت الأرض بطول 430 مترا في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جدا مما منع الناس من الفرار، حسب وكالة “يونهاب” للأنباء

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