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طقس الأحد..ارتفاع متواصل في درجات الحرارة

2023-07-16 / 09:02
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، وداخل مناطق سوس والأقاليم الجنوبية، ومنطقة السايس، وجنوب الريف، ووالماس، وكذا سهول تادلة والرحامنة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما ومرفوقة ببعض الكتل الضبابية وذلك فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من وسط وجنوب البلاد، و أيضا بجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 24 و 30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، و بشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 22 و 27 درجة بداخل منطقة سوس، والمنطقة الشرقية و بباقي مناطق الجنوب – الشرقي للبلاد، و ستكون ما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين طنجة والمهدية، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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