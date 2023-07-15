أخنوش يؤكد على نجاحات الحكومة وصواب توجهاتها

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت من الناظور، على نجاحات الحكومة وصواب توجهاتها، معتبرا أن الحكامة الجيدة التي تتبعها ساعدتها على ذلك.

وقال خلال ترؤسه للجولة السادسة من المنتديات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين بجهة الشرق، إنه كنتيجة للإصلاحات التي باشرتها الحكومة، تحسنت جميع المؤشرات الاقتصادية لبلادنا، وتم التحكم في عجز الميزانية، مستشهدا بتقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة من المنظمات التي تشيد بالتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا.

وفي هذا السياق، بشر ساكنة منطقة الناظور بانتعاشة كبرى في المستقبل، مؤكدا أن ميناء الناظور غرب المتوسط الذي توشك أشغاله على الانتهاء، سيخلق تحولا كبيرا على المستوى اللوجستيكي وبعده على المستوى الصناعي، وذلك على غرار ما قامت به بلادنا تحت قيادة جلالة الملك في طنجة.

وشدد على أن الجهة الشرقية للمملكة، ستشهد مجموعة من الاستثمارات: منها المركب الرياضي للناظور والطريق السيار الرابط بين جرسيف والناظور، ومحطة تحلية المياه بالناظور التي سيتم اتخاذ قرار بشأن طلب العروض الخاص بها قبل نهاية 2023… مما يعني أن هذه الجهة ستعرف استثمارات هيكلية كبرى على مختلف المستويات.

ودعا المستثمرين، إلى استغلال الفرص الاستثمارية بالجهة الشرقية، مبشرا هؤلاء بمستقبل أفضل في الناظور ووجدة ومجمل أقاليم الجهة، بفضل هذه المشاريع المهيكلة التي أطلقها الملك محمد السادس وتسهر على تنفيذها الحكومة.

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