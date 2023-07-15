نهضة بركان يفوز على الرجاء ويتوج بطلا لكأس العرش

هبة بريس - القسم الرياضي

حسم نادي نهضة بركان لقب كأس العرش لصالحه أمام الرجاء الرياضي مساء اليوم السبت 15 يوليوز بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بهدف لصفر وسط حضور جماهيري كبير.

وسجل البوركينابي يوسفو دايو هدف الفوز في نهاية الشوط الإضافي الأول عن طريق ضربة جزاء أعلن عنها الحكم بوسليم بعد تدخل من حكم الفار على إثر خطإ المدافع الأيسر بنتايك في حق مهاجم نهضة بركان الفحلي.

وكانت المباراة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في وقتها القانوني وسط اندفاع بدني كبير بين اللاعبين.

كما شهدت المباراة طرد الحكم بوسليم للمدافع مروان الهدهودي بعد العودة للفار على إثر تدخل خشن في حق اللاعب الفحلي.

و تراجع الحكم عن احتساب ضربة جزاء لصالح الرجاء الرياضي في بداية الشوط الثاني بعد تدخل حكم الفار ، وسط صراع قوي بين الفريقين لم يستغل فيه لاعبوا نهضة بركان النقصي العددي لنادي الرجاء الرياضي

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