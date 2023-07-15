القضاء الاسباني يوافق على تسليم مسؤول مغربي اختلس الملايين بقنصلية برشلونة

هبة بريس - متابعة

وافق المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية، على تسليم مسؤول مغربي اشتغل في قنصلية المملكة ببرشلونة ، يشتبه تورطه في اختلاس الملايين حصلها من سرقة ختم جوازات السفر .

وبحسب وسائل اعلام اسبانية، فان الأمر يتعلق بمسؤول قنصلي مغربي، عمل وكيلا محليا في القنصلية المغربية ببرشلونة، حيث اختلس ما يقارب 230 ألف أورو، عبر سرقة ختم جوازات السفر خلال فترة عمله بالقنصلية المعنية.

واضافت المصادر ذاتها ، أن المعني بالأمر كان قد عارض أمام القاضي في فبراير المنصرم تسليمه للسلطات المغربية، وقد تم توجيه التهمة للمعني بالأمر، بعد تقرير قامت هيئة التفتيش التابعة للخزينة العامة للمملكة بإنجازه.

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