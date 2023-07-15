مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

هبة بريس - وكالات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، السبت، في انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة باكوس شرقي مدينة الإسكندرية المصرية، حسبما أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”.

وتلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 146 بشارع مصطفى كامل، حيث انتقل مسؤولو الحي وضباط القسم رفقة الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن العقار قديم ومكون من 3 طوابق، بينما انهارت أجزاء من سور سطحه على شرفتين بالطابقين الأول والثاني في الطريق العام.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0