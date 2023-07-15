الملك يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة عيد ميلاده

هبة بريس -

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة لسلطان بروناي دار السلام، حاجي حسن بولقية، وذلك بمناسبة عيد ميلاده.

وأعرب الملك محمد السادس في هذه البرقية، لسلطان بروناي دار السلام ولأسرته الكريمة عن تهانئ جلالته الحارة، ومتمنياته بموفور الصحة والسعادة.

وبهذه المناسبة، نوه الملك محمد السادس بالعلاقات الممتازة التي تجمع البلدين، مجددا التأكيد على إرادة جلالته مواصلة العمل المشترك بين المغرب وبروناي من أجل توسيع هذا التعاون المثمر والاستجابة لتطلعات الشعبين.

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