المنتخب المغربي لكرة السلة يتأهل لنهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين

هبة بريس - و م ع

تأهل المنتخب المغربي لكرة السلة إلى نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المقامة حاليا بالعاصمة الأنغولية لواندا، على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 76 مقابل 69.

وبهذا الفوز أجهز أسود الأطلس على طموح المنتخب الكونغولي، حامل اللقب، في حصد لقب إفريقي ثان. وتعتبر هذه الهزيمة، الأولى من نوعها التي يتلقاها منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة السلة، منذ إحداث هذه البطولة سنة 2019.

ولم يجد لاعبو المنتخب المغربي، تحت قيادة الإطار الوطني لبيب الحمراني، صعوبة كبيرة في تجاوز المنتخب الكونغولي الذي لم يستطع لاعبوه مسايرة إيقاع المباراة.

ورغم بعض المحاولات من الجانب الكونغولي للعودة في اللقاء، إلا أن اللاعبين المغاربة تمكنوا من السيطرة على مجريات المقابلة بفضل اللعب الجماعي، وخصوصا بفضل اللاعب جهاد بنشليخة الذي قدم أداء استثنائيا، الى جانب كل من سفيان بنمهين ومحمد شوعا وعبد الحكيم زويتة وحمزة فولاني.

وفي المباراة النهائية للبطولة سيواجه المنتخب المغربي يوم غد الأحد نظيره الإيفواري الذي تأهل بدوره على حساب منتخب رواندا بنتيجة 74 مقابل 71.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0