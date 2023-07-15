نهائي كأس العرش.. أكثر من 5300 موظف شرطة لتأمين المباراة

هبة بريس - و م ع

جندت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من 5.300 موظفة وموظف شرطة، ينتمون إلى مختلف وحدات المحافظة على النظام والفرق الشرطية المتخصصة، وذلك في إطار تأمين المباراة النهائية لكأس العرش برسم الموسم الرياضي 2021-2022، والتي ستجمع مساء اليوم السبت 15 يوليوز بين فريقي الرجاء البيضاوي ونهضة بركان بملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وهكذا، اطلعت لجنة مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني، في زيارة ميدانية لملعب مولاي عبد الله، على تفاصيل البروتوكول الأمني الذي أعدته وتشرف على تنزيله ولاية أمن الرباط، وذلك لمواكبة هذه التظاهرة الرياضية وتأمين مختلف جوانبها التنظيمية.

وخلال هذه الجولة، استعرضت اللجنة المركزية الترتيبات الأمنية ومخططات العمل الميدانية لتأمين محيط المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، الذي يحتضن هذه المباراة.

كما اطلعت عن كثب على آليات توزيع مختلف الوحدات والتشكيلات الشرطية وتقنيات التنسيق الميداني والعملياتي فيما بينها، فضلا عن مراجعة مخططات التعامل مع المتطلبات الأمنية وتدبير حالات الطوارئ.

وتحرص مصالح الأمن الوطني على توفير مواكبة شاملة للتظاهرات الكبرى التي تحتضنها المملكة، وتلك المرتبطة بالمنافسات الرياضية على وجه الخصوص، حيث تفرد لها بروتوكلات أمنية تجمع بين تأمين توافد الجماهير ومغادرتهم، إلى جانب أمن المنشآت والملاعب الرياضية وسلامة تجهيزاتها، فضلا عن ضمان امتداد للترتيبات الأمنية على مجموع المجال الحضري، بشكل يحافظ على انسيابية السير والجولان في مختلف أرجاء المدينة ويضمن أمن الأشخاص والممتلكات الخاصة والعامة، وذلك بما يليق بالمكانة التنظيمية المميزة والثقة التي يحظى بها المغرب على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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