سالم عبد الفتاح لهبة بريس: الموقف الأنغولي الجديد اختراق للمعسكر الداعم للانفصال

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

تحول كبير ذاك الذي أعلنت عنه أنغولا، يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أكدت ضمن بيان مشترك بين وزارة خارجيتها ووزارة الخارجية المغربية أنها تؤيد حلا سياسيا قائما على التوافق بخصوص قضية الصحراء المغربية وهو الموقف الذي يؤشر على اقتراب سحب أنغولا لاعترافها بالجمهورية الوهمية بشكل رسمي .

الموقف الأنغولي الجديد المعبر عنه مؤخرا، يعد تحولا كبيرا وجوهريا في السياسة الخارجية لهذا البلد الافريقي الذي كان الى وقت قريب ضمن محور جنوب افريقيا والجزائر الداعم للأطروحة الانفصالية والمدافع عنها في المحافل الدولية .

محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان ، قال في تصريح لموقع “هبة بريس ” ،إن الموقف الأنغولي الجديد بخصوص ملف الصحراء المغربية يشكل اختراقا في صفوف المعسكر الداعم للانفصال ، كون أنغولا كانت تعد أهم أحد معاقل الطرح الانفصالي كيث انخرطت بقوة في هذا المشروع الانفصالي منذ بدايته وساندته على كافة المستويات .

وأضاف محمد سالم عبد الفتاح في التصريح ذاته ، بالقول إن تراجع أنغولا عن دعم الاطروحة الانفصالية وتبنيها موقفا عقلانيا ومتزنا سيصب لامحالة في دعم الجهود الأممية الامية الرامية الى طي هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .

واسترسل رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، بالقول إن الدبلوماسية المغربية المتوازنة مكنت من اختراق المعسكر الداعم للانفصال ، عبر تحييد مجموعة من العواصم الهامة ، في مقدمتها نيجيريا بوزنها التاريخي والاقتصادي والسياسي والديمغرافي في القارة الافريقية ، الى جانب عواصم أخرى لاتقل أهمية مثل كينيا ، وهو الامر الذي يؤشر على تراجع حضور الكيان الوهمي في عمق افريقي كان حاضنا للطرح الانفصالي .

واعتبر محمد سالم عبد الفتاح ، إن تغير مواقف الدول الداعمة للكيان الانفصالي مثل أنغولا ينبع من انكشاف حقيقة جبهة البوليساريو ، باعتبارها مجرد جماعة مسلحة تفتقر للشروط والعناصر الأساسية للدولة، فضلا عن انكشاف الأدوار المقوضة للأمن و الاستفرار التي يضطلع بها هذا المشروع الانفصالي في مخيمات تندوف التي أضحت مجالا حاضنا لمختلف أنواع الجريمة المنظمة والارهاب .

.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8