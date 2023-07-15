أخنوش أمام منتخبي حزبه بجهة الشرق: أغلبيتنا متماسكة ونلمس بوادر انتعاش اقتصادي

2023-07-15 / 19:06
0
هبة بريس - الرباط

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن الأغلبية الحكومية متماسكة، مؤكدا أن الحزب الذي يترأسها لا يشتغل وحيدا في الحكومة.

وقال أخنوش، وهو يتحدث بعد زوال اليوم السبت في المنتدى السادس للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين من مدينة الناضور، استرسل قائلا: “… نحن لا نشتغل لوحدنا في الحكومة، وبهذه المناسبة أحيي السيد عبد اللطيف وهبي، والسيد نزار بركة، فهما شريكان موثوقان… اجتزنا أوقاتا صعبة، لكننا تجاوزناها بفضل أغلبيتنا المتماسكة”.

وفي سياق متصل أكد أنه بفضل المؤشرات الاقتصادية التي يتم تسجيلها حاليا، نلمس اليوم بوادر لانتعاش اقتصادي وطني، وبداية للخروج من الأزمة.
وأشار أن الخروج من الأزمة تعكسه عودة الرواج الاقتصادي والتجاري إلى الأسواق، بفضل بداية قوية لحركية الاقتصاد والاستثمارات، وعودة والثقة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح ذات المتحدث، أن الحكومة التي يترأسها باشرت إجراءات تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، كما صادقت على ميثاق الاستثمار الذي يدعم المشاريع بحوالي 30 في المائة من قيمة الاستثمار، كما استمرت في دعم صندوق المقاصة.

ونتيجة لهذه الإصلاحات، يقول أخنوش، تحسنت جميع المؤشرات الاقتصادية، وتحكمنا في عجز الميزانية، وتابع: “… وكلكم اليوم ترون تقارير صندوق النقد الدولي ومجموعة من المنظمات الدولية التي تشيد بالتوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا”.

وأشار قائد الائتلاف الحكومي أن المؤشرات الإيجابية التي يتم تحقيقها اليوم تعكس نجاحات الحكومة وصواب توجهاتها. مؤكدا أن “هذه المنجزات الإيجابية سيشعر بها المواطن بداية من الشهور والسنوات المقبلة، وعندما تعطي ثمارها، سيؤدي ذلك إلى تقوية فرص الشغل ورفع دخل الأسر”، على حد تعبيره.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجنس مقابل العمل”..ضحايا “جاك بوتيي ” يطالبون بحياد القضاء الفرنسي

“الجنس مقابل العمل”..ضحايا “جاك بوتيي ” يطالبون بحياد القضاء…

2023-07-15 / 20:22
Photo of رفع اللواء الأزرق في 3 شواطئ بإقليم آسفي

رفع اللواء الأزرق في 3 شواطئ بإقليم آسفي

2023-07-15 / 19:10
Photo of لمراقبة التحركات المشبوهة والجريمة المنظمة..الدرك الملكي يتوصل بدرونات فرنسية جديدة

لمراقبة التحركات المشبوهة والجريمة المنظمة..الدرك الملكي يتوصل بدرونات فرنسية…

2023-07-15 / 18:11
Photo of السعيدي لهبة بريس: 1341 مترشحا حصلوا على الباك بإقليم سطات

السعيدي لهبة بريس: 1341 مترشحا حصلوا على الباك بإقليم…

2023-07-15 / 16:40
Photo of البيضاء : إيداع شخصين السجن بتهمة إنتحال صفة أستاذ جامعي لممارسة الجنس على طالبات

البيضاء : إيداع شخصين السجن بتهمة إنتحال صفة أستاذ…

2023-07-15 / 15:52
Photo of قنابل ومفرقعات عاشوراء تغزو شوارع سطات

قنابل ومفرقعات عاشوراء تغزو شوارع سطات

2023-07-15 / 14:25
Photo of البيضاء.. حجز حوالي مليون ونصف وحدة من المفرقعات والشهب النارية

البيضاء.. حجز حوالي مليون ونصف وحدة من المفرقعات والشهب…

2023-07-15 / 12:22
Photo of التحريض على الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بتطوان وطنجة والفنيدق

التحريض على الهجرة السرية يجر 3 أشخاص للاعتقال بتطوان…

2023-07-15 / 11:14
Photo of ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركز تصفية الدم بأوطاط الحاج

ايت الطالب يعطي انطلاقة خدمات مركز تصفية الدم بأوطاط…

2023-07-15 / 09:21
Photo of طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-15 / 09:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق