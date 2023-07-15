لطيفة رأفت تشيد بأداء سعد لمجرد و الأخير يعلق
نجلاء مزيان: هبة بريس
أشادت الفنانة المغربية لطيفة رأفت بأداء النجم المغربي سعد لمجرد في أغنية “قولي متى”، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
و حرصت الفنانة المغربية على نشر تدوينة عبر خاصية القصص القصيرة، تمدح من خلالها أداء “لمعلم” و تفوقه على نفسه في كل مرة.
وقالت لطيفة:” إنه سعد لمجرد مغربي أبا عن جد، تبارك الله عليه فنان عالمي، ماشي أول مرة توصل الأغنية المغربية للعالمية فخورة بك الغالي”.
و بدوره علق لمجرد قائلا :”اشكرك فنانتنا المغربية الكبيرة للا لطيفة، شهادتك أسعدت قلبي و سأعتز بها دائما”.
و جدير بالذكر أن سعد أطلق مؤخرا جديده الفني “قولي متى ” الذي جمعه بالنجمتين الهنديتين شريا غوشال و جنيفر وينكيت.
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