لمراقبة التحركات المشبوهة والجريمة المنظمة..الدرك الملكي يتوصل بدرونات فرنسية جديدة

هبة بريس - الرباط

قال منتدى فار ماروك، المتخصص في أخبار القوات المسلحة الملكية على “فايسبوك” بأن الدرك الملكي استلم طائرات بدون طيار”درون” بغية تعزيز المهام الأمنية لوحداته .

وأضاف المنتدى ، أن “الدرونات” من طراز “DT26 E” فرنسية الصنع، وتمت هذه الصفقة مع شركة “Delair” الفرنسية في عام 2021، بهدف تعزيز المهام الأمنية لوحدات الدرك الملكي ومواجهة التحركات المشبوهة والهجرة السرية اضافة الى الجريمة المنظمة .

ويلغ طول أجنحة هذه الطائرات بدون طيار 3.3 متر ووزنها 15 كيلوغرام، وهي قادرة على القيام برحلات تستغرق حوالي ثلاث ساعات بسرعة تصل إلى 57 كيلومترا في الساعة. وهي مجهزة بأجهزة استشعار متنوعة، بما في ذلك كاميرا عالية الدقة EO/IR مع تكبير بصري بنسبة X30.

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