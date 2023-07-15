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جهتا الداخلة-واد الذهب والأندلس تبحثان تعزيز شراكتهما

2023-07-15 / 17:21
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هبة بريس

قام وفد من جهة الداخلة واد الذهب، هذا الأسبوع بزيارة عمل إلى جهة الأندلس، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات.

ويضم الوفد لمينا عمايف نائبة رئيس مجلس الجهة، والسيد رشيد زوين، نائب رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة، وحمدي أهل السيد، المدير العام لشؤون الرئاسة والمجلس.

والتقى أعضاء الوفد المغربي، خلال زيارة عمل إلى إشبيلية، برفقة رئيسة الجمعية الكنارية لأصدقاء المغرب، جوانا غونزاليس، مع رئيس البرلمان الإقليمي للأندلس، جيسوس أغيري مونوز، والأمين العام من أجل العمل الخارجي، والاتحاد الأوروبي والتعاون في الحكومة الإقليمية، إنريك ميلو.

وشكلت هذه اللقاءات، التي عقدت بحضور القنصل العام للمغرب في إشبيلية، السيد سيدي سيدي أباح، فرصة للتأكيد على أهمية إقامة “شراكات استراتيجية” بين المنطقتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ناقش الطرفان آفاق التعاون في مجال الإدارة المحلية والتنمية المستدامة.

كما أتاحت هذه الزيارة لوفد مجلس جهة الداخلة- واد الذهب استعراض المشاريع المهيكلة الرئيسية في المنطقة، ولا سيما التي تندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وإبراز زخم التنمية والتقدم اللذي تشهده لؤلؤة الجنوب على جميع المستويات.

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