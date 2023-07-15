السعيدي لهبة بريس: 1341 مترشحا حصلوا على الباك بإقليم سطات

2023-07-15 / 16:40
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشف المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة بسطات عبد العالي السعيدي، أن العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لاجتياز امتحان نيل شهادة البكالوريا، الدورة الاستدراكية ،يوليوز 2023، بلغ 3326 مترشحة ومترشحا، وبلغ العدد الإجمالي للناجحين 1341 ناجحة وناجحا، منهم 1219 من المترشحين الممدرسين، منوها بمجهودات الأطر الإدارية والتربوية من أجل ضمان نجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، ومشيدا بمواكبة السلطة الإقليمية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والجماعات الترابية وجمعيات أمهات و آباء وأولياء التلاميذ والمنابر الإعلامية وكافة المتدخلين في إنجاح مختلف محطات هذا الاستحقاق الوطني الهام.

وأضاف بلاغ المديرية الاقليمية، أن أعلى معدل عام تم الحصول عليه خلال الدورة الاستدراكية 17.22 ،مسلك العلوم الرياضية “ب” خيار فرنسية ،في حين سجل أعلى معدل خلال الدورة العادية 19.52 بمسلك العلوم الفيزيائية ،خيار فرنسية.

وبلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين، خلال الدورتين العادية والاستدراكية، 76.15 %،(علما أن نسبة النجاح على المستوى الوطني بلغت %73,99 و على المستوى الجهوي 65,98%) وشكلت نسبة الإناث 81.28 % من مجموع الناجحات والناجحين الممدرسين.
وقد حققت الثانوية التأهيلية شوقي أعلى نسبة نجاح ب 92.94 %
كما بلغت نسبة النجاح في امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي74,21 % بزيادة 7 نقط عن السنة الماضية.

ووصلت نسبة النجاح في امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية 98,22 %.

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