نقل بنيامين نتنياهو بشكل عاجل إلى المستشفى

2023-07-15 / 16:24
2
هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نُقل إلى المستشفى اليوم السبت بعد أن شعر بإعياء، مضيفة أنه كان على وعي تام بينما كان في الطريق إليه.

وأكد مكتب نتنياهو أنه في مركز شيبا الطبي وأن حالته جيدة ويخضع لتقييم.

وأشار المكتب إلى أن “مزيدا من التفاصيل ستنشر لاحقا”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية من بينها هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، وصحيفة “يديعوت أحرنوت” الخاصة، أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو نُقل إلى غرفة الطوارئ في مستشفى “شيبا” بمنطقة تل هشومير، بمدينة “رمات غان”، وسط إسرائيل، بسبب شعوره بتوعك صحي مفاجئ.

ويبلغ نتنياهو من العمر 73 عاما، وشغل منصب رئيس الوزراء في إسرائيل على فترات متفرقة لأكثر من 14 عاما.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. تنديد قرابة 50 منظمة بحظر مسيرة مناهضة لعنف الشرطة

فرنسا.. تنديد قرابة 50 منظمة بحظر مسيرة مناهضة لعنف…

2023-07-15 / 22:24
Photo of مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

مصر ..قـ..ـتيلان و3 مصابين في انهيار بناية بالاسكندرية

2023-07-15 / 21:51
Photo of كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين هكتار

كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين…

2023-07-15 / 20:43
Photo of سوري “مسلم” يتراجع عن حرق التوراة والانجيل بالسويد

سوري “مسلم” يتراجع عن حرق التوراة والانجيل بالسويد

2023-07-15 / 18:48
Photo of قــ..ـتلى جراء فيضانات جارفة تجتاح كوريا الجنوبية

قــ..ـتلى جراء فيضانات جارفة تجتاح كوريا الجنوبية

2023-07-15 / 18:24
Photo of مرض نادر يصيب أشجار اللوز باقليم جرسيف و مديرية الفلاحة خارج التغطية !

مرض نادر يصيب أشجار اللوز باقليم جرسيف و مديرية…

2023-07-15 / 18:19
Photo of القضاء الفرنسي يحظر تظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس

القضاء الفرنسي يحظر تظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس

2023-07-15 / 17:44
Photo of الجزائر ترخص لطائرة سعودية بالهبوط لإسعاف حاجّة مغربية

الجزائر ترخص لطائرة سعودية بالهبوط لإسعاف حاجّة مغربية

2023-07-15 / 15:28
Photo of روسيا.. إحباط محاولة اغت.يال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” و”روسيا اليوم”

روسيا.. إحباط محاولة اغت.يال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” و”روسيا…

2023-07-15 / 13:21
Photo of إيطاليا تصدر إنذارا أحمر بسبب موجة حرارة قوية

إيطاليا تصدر إنذارا أحمر بسبب موجة حرارة قوية

2023-07-15 / 12:57

‫2 تعليقات

  1. ان شاء الله يخرج منه مشلولا ممدودا فاقدا للوعي محمولا على كرسي متحرك ليذوق عذاب الدنيا قبل الاخرة

  2. والله ما بينا فيه 73، هذا هو التطور و الاسرائيلي ماشي بحال داك الوزير الفلسطيني لي زار الزازاير باين فيه الجوع و الحرمان جاي يقلب على دولارات الكبرانات فرنسا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق