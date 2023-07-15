الجزائر ترخص لطائرة سعودية بالهبوط لإسعاف حاجّة مغربية

2023-07-15 / 15:28
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هبة بريس

رخّصت السلطات الجزائرية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي كانت متوجهة للمغرب، من أجل إسعاف حاجّة مغربية تطلب وضعها الصحي تدخلا عاجلا.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية أنه على إثر تعرض الحاجة المغربية (ر.ال غ) البالغة من العمر 76 سنة لوعكة صحية حادة خلال تواجدها بالطائرة التي كانت تقلها أثناء عبورها المجال الجوي الجزائري، سمحت السلطات الجزائرية للطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية بالهبوط في مطار الجزائر الدولي.

ووفق نفس المصدر، فقد تم نقل المواطنة المغربية على جناح السرعة إلى المؤسسة العمومية المتخصصة سليم زمرلي بالعاصمة الجزائرية، حيث تلقت العلاج اللازم وحظيت بالرعاية الصحية الضرورية.

وطمأنت وزارة الصحة الجزائرية، أن الحالة الصحية للحاجّة المغربية مستقرة ولا تستدعي أي قلق.

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‫4 تعليقات

  4. That’s is not news because by aviation law international any sick person or emergency have right to land the closest landing airport so if Algeria aircraft have emergency on Israel airspace will land on the Israeli airport

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