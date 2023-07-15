دنيا بطمة في الطوندونس المغربي ب “خربوشة”

2023-07-15 / 14:50
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نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية دنيا باطمة، جديدها الغنائي“خربوشة”،عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

“خربوشة” التي هي عبارة عن كشكول غنائي شعبي مغربي، استطاعت تحقيق نصف مليون مشاهدة في ظرف وجيز، فضلا عن دخولها للطوندونس المغربي.

وجدير بالذكر أن دنيا بطمة سبق أن روجت لجديدها الفني عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام،قائلة : “لأن تراثنا المغربي الأصيل هوية عريقة نعتز بها ومصدر فخرنا، ولأنه يقع على عاتقنا كفنانين أن نكرمه ونحمل مشعل الحفاظ عليه وتجديده، ولأنه ميراث أجدادنا وذاكرتنا التاريخية التي لن يمحوها الزمان”.

وواصلت :” ارتأيت ونزولا عند طلب جمهوري الحبيب أن أقدم بصوتي هذا الكشكول المغربي الشعبي الخالص الذي يضم مزيجا متنوعا من فننا الغني.. أتمنى أن ينال إعجابكم وأن تستمتعو به”.

ويشار إلى أن العديد من النشطاء أثنوا على أداء دنيا بطمة، و أشادوا بصوتها و موهبتها الغنائية.

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‫4 تعليقات

  1. فنانة ترجع للتراث لأنها عاجزة على إنتاج الجديد.هذه ليست فنانة بل مسترزقة بإنتاج القدامى الكبار الذين صنعوا هذا التراث.أما أنت باطما ماذا يمكنك أن تضيفي لهذا التراث؟الجواب:لا شئ.

  3. فوقاش غادي تدوز الحبس راه الناس كاتعاين واش هي فوق القانون شكون كايحميها

  4. كيف يطلق على المسماة بطمة فنانة وهي لم تعد تتقن سوى فن الاعراس والعلب الليلية هل من يمارس مثل هده الأعمال يسمى فنان ومادا نطلق على السيدة ام كلثوم وعبد الحليم والموسيقار عبدالوهاب الدكالي أصحاب القصيدة العربية الجميلة والفن الراقي شيوخ او شيخات.

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