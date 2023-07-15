اتصالات المغرب تعلن عن برنامج “مهرجان الشواطئ” بالمدن وأبرز الفنانين المشاركين

هبة بريس - الرباط

يعود “مهرجان الشواطئ” لاتصالات المغرب بقوة في نسخته التاسعة عشرة من 14 يوليوز إلى 21 غشت.

وستستضيف شواطئ كل من المضيق والحسيمة وطنجة ومرتيل والسعيدية والناظور تجربة موسيقية فريدة من نوعها، من شأنها أن تقرب مرتادي المهرجان من فنانيهم المفضلين. وعلاوة على أنه موعد موسيقي، فإن “مهرجان الشواطئ” يسمح بإبراز الإمكانات البشرية والاجتماعية والثقافية للمدن والمناطق التي سيقام فيها.

حدث ثقافي واجتماعي في عمق أجندة الاحتفالات الصيفية

منذ إنشائه في عام 2002، التزم “مهرجان الشواطئ”لاتصالات المغرب بتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال الموسيقى وذلك من خلال تقديم حفلات موسيقية مجانية لملايين المشاهدين. وباعتباره حدثا متاحا للجميع، فإنه يهدف إلى تقوية النسيج الاجتماعي وتحفيز التبادل الثقافي.

أزيد من 110 حفلة موسيقية متنوعة، تضم “الهيب هوب”و”الراب” و”الفيوجن” والأغنية المغربية الشعبية والعصرية، والموسيقى الشرقية، و”الراي”، و”الركادة”، والمشهد المغربي الجديد، ما من شأنه أن يضمن برمجةمتنوعة تستجيب لأذواق جميع مرتادي المهرجان.

“مهرجان الشواطئ” لاتصالات المغرب مناسبة فريدة لجمهور عريض جدا لاكتشاف ثراء وتنوع الموسيقى المغربية، مع الاستمتاع بعروض فنية رفيعة المستوى.

19 عاما من القرب من ملايين المغاربة

لقد أصبح هذا الحدث موعدا لا غنى عنه لسكان المدن الساحلية، وحتى بالنسبة للمغاربة الذين يفضلون منتجعات الشمال والشرق لقضاء عطلتهم.

وافتتح الفنان سعيد مسكير يوم الجمعة 14 يوليوز بمدينة المضيق البرمجة الجديدة من “مهرجان الشواطئ” لاتصالات المغرب والذي سيستقبل أكثر من 200 فنان وطني وعالمي.

من بين الأسماء الكبيرة في هذه النسخة نجد كلا من: نجاة اعتابو، سعيدة شرف، أسماء لمنور، الستاتي، سعيد الصنهاجي،L’Artiste ، آشكاين، فناير، رضا الطلياني، مسلم، ديزي دروس، دي جي حميدة، دوزي، زكرياء الغفولي، مهدي موزاين، أمينوكس ، طاكن، ريم، Mocci، Kouz1 ،سعيد مسكر ، كريمة غيث، عصام كمال، موس ماهر، حاتم إدار،ابتسام تسكت، وآخرون.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5