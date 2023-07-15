روسيا.. إحباط محاولة اغت.يال رئيسة تحرير وكالة “سبوتنيك” و”روسيا اليوم”

هبة بريس - وكالات

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم السبت، إحباط محاولة اغتيال الإعلامية المعروفة مارغريتا سيمونيان، رئيسة مجموعة “راسيا سيغودنيا” الإعلامية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: “تم منع تحضيرات كانت تقوم بها الاستخبارات الأوكرانية لاغتيال الإعلامية مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير مجموعة راسيا سيغودنيا الإعلامية التي تضم قناة “روسيا اليوم” ووكالتي “ريا نوفستي” و”سبوتنيك”.

وأضاف البيان: “كان يجري الإعداد لاغتيال إعلامية أخرى تدعى اكسينيا سوبتشاك”.

وأشار البيان إلى اعتقال المتورطين في مدينة موسكو ومقاطعة ريازان ومصادرة بندقية من طراز “كلاشنيكوف”وذخيرة وأدوات أخرى، حيث كانوا يقومون بجمع معلومات عن عناوين عمل ومقر إقامة سيمونيان وسوبتشاك.

واعترف المعتقلون أثناء التحقيق بقيامهم بالتخطيط لاغتيال الإعلاميتين بناء على تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل “17 ألف دولار” لكل عملية اغتيال، بحسب بيان جهاز الأمن الروسي.

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