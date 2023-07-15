بايرن ميونخ يمنح ساديو ماني الإذن للتفاوض مع الأندية السعودية

2023-07-15 / 12:23
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هبة بريس - وكالات

كشفت صحيفة “بيلد” أن بايرن ميونخ منح مهاجمه السنغالي ساديو ماني الإذن للتفاوض مع الأندية السعودية.

وكانت الصحيفة الألمانية قد ذكرت أن بايرن ميونخ أبلغ ماني أنه يخطط للموسم المقبل بدونه، رغم أن اللاعب انتقل للفريق البافاري صيف العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ منح ماني الإذن للتفاوض مع الأندية السعودية، رغم أن عقد المهاجم ينتهي في يونيو 2025.

وأكدت “بيلد” أن وكيل ماني التقى مؤخرًا بأحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي في مايوركا بإسبانيا.

وقالت الصحيفة إن بايرن ميونخ لن يضع أي عقبات في طريق رحيل ماني مقابل مبلغ يقارب 30 مليون يورو.

وكان الموسم الأول لماني في بايرن ميونخ مخيبًا، فرغم تسجيله 12 هدفا وصناعة 6 في 38 مباراة، إلا أنه وقع في مشكلة عندما لكم زميله ليروي ساني، بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي في أبريل الماضي.

كما تعرض ماني للإصابة في رأس الشظية الملتهبة قبل كأس العالم 2022 في قطر؛ ما حرمه من المشاركة في المونديال.

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