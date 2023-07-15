الداخلية الفرنسية تسجل حرقا متعمدا لـ255 سيارة في العيد الوطني

2023-07-15 / 11:59
0
هبة بريس - وكالات

أفادت قناة BFMTV التلفزيونية اليوم، بأن الشرطة الفرنسية اعتقلت 96 شخصا في يوم العيد الوطني في 14 يوليو، وفي ليلة 15 يوليو تم تسجيل 255 حريقا متعمدا للسيارات.

ونقلت القناة عن وزارة الداخلية الفرنسية، أن سبعة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، كما وقعت 51 حادثة استخدام ألعاب نارية ضد عناصر الشرطة والأمن.

وفي باريس وضواحيها تم اعتقال 53 شخصا خلال الليل من الجمعة إلى السبت، وتم تسجيل 62 حريقا.

ورغم ذلك، كانت فعاليات العيد الوطني هذه المرة أكثر هدوءا مما كانت عليه في عام 2022 . في العام الماضي تم حرق 423 سيارة، وإصابة 21 ضابط شرطة، وتم تسجيل 333 حالة إطلاق نار ضد عناضر الشرطة.

وأقيمت الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني 14 يوليو في فرنسا هذا العام في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة. شارك ما مجموعه 130 ألف شخص في الحفاظ على النظام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضم ممثلين وكتاب وتقنيين.. إضراب في هوليوود للمطالبة برفع الأجور

ضم ممثلين وكتاب وتقنيين.. إضراب في هوليوود للمطالبة برفع…

2023-07-15 / 09:57
Photo of “ليبيا” تقاضي شقيق ملك بلجيكا بتهمة الاحتيال والابتزاز

“ليبيا” تقاضي شقيق ملك بلجيكا بتهمة الاحتيال والابتزاز

2023-07-14 / 19:57
Photo of إعدام معلمة وسط الصين بعد الواقعة المروعة في روضة الأطفال

إعدام معلمة وسط الصين بعد الواقعة المروعة في روضة…

2023-07-14 / 18:43
Photo of اسبانيا.. جرح 35 شخصاً خلال فعاليات إطلاق الثيران

اسبانيا.. جرح 35 شخصاً خلال فعاليات إطلاق الثيران

2023-07-14 / 17:38
Photo of وسط الصين.. إعد.ام معلمة عذبت أطفال داخل حضانة

وسط الصين.. إعد.ام معلمة عذبت أطفال داخل حضانة

2023-07-14 / 16:02
Photo of بعد القرآن الكريم.. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة

بعد القرآن الكريم.. السويد توافق على حرق نسخة من…

2023-07-14 / 12:12
Photo of فرنسا تغري المواطنين لمنع رمي الملابس بالقمامة

فرنسا تغري المواطنين لمنع رمي الملابس بالقمامة

2023-07-14 / 11:34
Photo of بايدن يأمر بنشر 3 آلاف جندي أميركي إضافي في أوروبا

بايدن يأمر بنشر 3 آلاف جندي أميركي إضافي في…

2023-07-14 / 10:52
Photo of روسيا.. مجلس الدوما يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

روسيا.. مجلس الدوما يقر قانونا يحظر تغيير الجنس

2023-07-14 / 09:49
Photo of فرنسا.. راكب يهاجم شرطيا ويستولي على مسدسه

فرنسا.. راكب يهاجم شرطيا ويستولي على مسدسه

2023-07-13 / 22:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق