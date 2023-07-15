مراكش : قرد ”غاضب” يهاجم سائح بساحة جامع الفنا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

فتحت المصالح الأمنية بمراكش، بحث مع أحد مروضي القرود بساحة جامع الفنا بالمدينة الحمراء، بعد تسجيل حادث إعتداء ” قرد” على سائح .

وقالت مصادر الجريدة، أن السائح كان برفقة أحد اقاربه، قبل أن يتوجها الى ” حلقة ” لمروض ” القرود، وبعد محاولته أخد صورة برفقة ” القرد” توثق لزيارته لمدينة سبعة رجال، أصيب القرد بهيجان، دون معرفة سبب ” غضبته” فاصاب السائح بجرح على مستوى العين، إستدعى توجهه لمصحة للإستشفاء.

واقعة تكشف غياب جمعيات الرفق بالحيوان بالمدينة الحمراء، وغياب أي حملة تحسيسية بضرورة العناية بتلك الحيوانات التي تكون مصدر رزق لاصحابها، وهل يتم الاعتناء بها بشكل المطلوب.

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