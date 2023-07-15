البيضاء : إيداع شخصين السجن بتهمة إنتحال صفة أستاذ جامعي لممارسة الجنس على طالبات

2023-07-15 / 15:52
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، شخصين في الثلاثينيات من عمرهما، على السجن المدني عكاشة، على خلفية تورطهما في الابتزاز الجنسي وانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في التحريض على الفساد.

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء، أوقفت الأربعاء الماضي، المشتبه فيهما، بعدما فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايتين تقدمت بهما طالبتان، تتهمانهما بانتحال صفات أطر إدارية وأساتذة جامعيين بالكلية التي تدرسان بها، وذلك من أجل تحريضهما على الفساد وتعريضهما للابتزاز الجنسي والتهديد باستعمال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن التوصل إلى مجموعة من الطالبات الأخريات اللائي كن ضحايا لأفعال إجرامية مماثلة، كما تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما متلبّسين بحيازة أجهزة إلكترونية يُشتبه كونها استُعملت في هذا النشاط الإجرامي.

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