طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وستكون السماء أحيانا غائمة مصحوبة بقطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع تشكل بعض الكتل الضبابية والسحب المنخفضة بالسهول الشمالية والوسطى.
كما يرتقب تناثر حبات من الغبار أو من الرمال بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.
وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 34 درجة بكل من أقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، و مابين 22 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية وبباقي جهات الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 16 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا على العموم.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والصويرة، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.
9 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على كل حال. بداية انفراج أحوال الطقس..
فصل الصيف يكون تارة حار وتارة أخرى معتدل..
يجب شرب كمية مهمة من الماء يومياً..
كان عليه الصلاة والسلام يردد دعاء الحر :« اللهم اجرنا من نار جهنم» ..
على جميع المواطنين تجنب أشعة الشمس الحارقة وقت الظهيرة الى العصر ..
الشمس مفيدة للصحة فيتامين D ..
تغير المناخ في السنين الأخيرة..
اللهم نجينا منها يآرب العالمين ومن أخطارها..