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طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-15 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، استمرار طقس حار نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وستكون السماء أحيانا غائمة مصحوبة بقطرات متفرقة بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، مع تشكل بعض الكتل الضبابية والسحب المنخفضة بالسهول الشمالية والوسطى.

كما يرتقب تناثر حبات من الغبار أو من الرمال بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 و 34 درجة بكل من أقصى الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، و مابين 22 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية وبباقي جهات الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 16 و 23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا طفيفا على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والصويرة، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي سواحل المحيط الأطلسي.

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