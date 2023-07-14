رسميا .. الجامعة تحدد موعد نهائي كأس العرش

2023-07-14 / 23:35
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هبة بريس _ رياضة

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن المباراة النهائية لمنافسات كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2021-2022 ، والتي ستجمع يوم غد السبت فريقي الرجاء ونهضة بركان، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ستنطلق على الساعة الثامنة مساء.

وتأهل نادي الرجاء البيضاوي إلى النهائي عقب فوزه على الوداد الرياضي بهدف دون رد ، فيما بلغ فريق نهضة بركان هذا الدور بعد تغلبه على الفتح الرياضي بالضربات الترجيحية (5-4).

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