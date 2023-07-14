ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة .. المغرب يحطم الرقم القياسي العالمي

2023-07-14 / 23:08
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هبة بريس _ رياضة

حطم المغرب الرقم القياسي العالمي لسباق 400 متر (فئة تاء 47)، وذلك خلال دورة الألعاب البارالمبية المتواصلة حاليا بالعاصمة الفرنسية إلى غاية 17 يوليوز الجاري.
وحطم العداء المغربي الحاصل على الميدالية الذهبية، أيوب سادني، الرقم القياسي العالمي لهذه الفئة الفئة بزمن قدره 46.78.

وبهذا الإنجاز، يرفع المنتخب المغربي حصاده إلى ست ميدليات، منها ذهبيتان وفضيتان ونحاسيتان.

ويشارك المغرب في هذا الحدث الرياضي الذي يجمع 1700 رياضيا (سواء كانوا في وضعية إعاقة جسدية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية) من 120 بلدا، بمشاركة 18 رياضيا من الرجال والنساء.

وتقام هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، التي تعد ثاني أكبر مسابقة دولية للألعاب البارالمبية بعد دورة الألعاب البارالمبية، في استاد شارليتي في باريس.

وبالنظر للأهمية الكبيرة لهذه المسابقة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، تم وضع هذا الحدث تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

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