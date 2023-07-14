من السبت إلى الثلاثاء .. موجة حر ما بين 37 و47 درجة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و47 درجة من يوم غد السبت إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة، يوم السبت، بكل من أقاليم طاطا وزاكورة وأوسرد وواد الذهب وشرق إقليمي أسا الزاك والسمارة.

كما يرتقب، وفق النشرة ذاتها، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة، يوم الأحد، بكل من أقاليم طاطا وزاكورة وشرق إقليمي أسا الزاك والسمارة، وما بين 40 و44 درجة بكل من وجدة-أنجاد وكرسيف وبولمان وتاوريرت وتازة والفقيه بن صالح وبني ملال وخنيفرة.

ومن المرتقب كذلك، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و46 درجة، يومي الانثين والثلاثاء المقبلين، بكل من وجدة-أنجاد وكرسيف وفاس وصفرو وتازة وتاونات ومولاي يعقوب ووزان وسيدي قاسم وتاوريرت والفقيه بن صالح وبني ملال وخنيفرة وخريبكة وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة ومراكش وتارودانت.

وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، أيضا، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 37 و42 درجة بكل من أزيلال والحوز والخميسات وداخل أقاليم شفشاون والحسيمة والناظور وبركان والدريوش

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0