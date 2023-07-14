البام يطالب بمهمة استطلاعية للوقوف على خسار السياحة
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“الوزيرة” عمور توصي بتحسين ظروف استقبال السياح

2023-07-14 / 22:18
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هبة بريس _ الرباط

دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى تعبئة كافة المهنيين وكذلك الفرق المركزية والجهوية والإقليمية لضمان نجاح الموسم الصيفي لـ2023.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه التعبئة تأتي لمواكبة الإقبال الكبير الذي تشهده وجهة المغرب، بالنظر للأهمية التي تكتسيها التجربة السياحية في إرضاء السياح والرفع من نسبة رجوعهم.

وأوضح المصدر ذاته أن عمور أكدت، في رسائل موجهة إلى كل من رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية وجميع المندوبين الجهويين والإقليميين لقطاع السياحة، على ضرورة تحسين ظروف استقبال السياح المغاربة والأجانب من حيث البنيات التحتية والأسعار وكذا جودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف أنها دعت، كذلك، الفرق المركزية وجميع المندوبين الجهويين والإقليميين إلى تعزيز عمليات التتبع والمواكبة الميدانية بالتنسيق مع السلطات المحلية والمصالح المختصة الأخرى.

وذكر بأن التجربة السياحية تحظى بمكانة مركزية في خارطة طريق السياحة 2023-2026، لافتا إلى أن هذه الخارطة لم تنحصر في حدود العرض الذي يحدد التجارب الأكثر طلبا، والتي تم تصنيفها في تسع سلاسل سياحية موضوعاتية، بل تجاوزته إلى كل التفاصيل الصغيرة التي تحدث فرقا كبيرا في التجربة السياحية.

وخلص بلاغ وزارة السياحة إلى التأكيد على ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف و الفاعلين لدعم وتعزيز الانتعاشة الحالية للقطاع، وتعزيز مكانة المغرب كوجهة سياحية مهمة على المستوى الدولي

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تعليق واحد

  1. الجودة الشاملة في السلع و الخدمات و حسن الاستقبال هي بالطبع من أساسيات هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعتمد عليه اقتصاد الوطن

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