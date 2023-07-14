أرسنال يتعاقد رسميا مع مدافع أياكس تيمبر

هبة بريس

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع الهولندي يوريان تيمبر من أياكس أمستردام الهولندي.

وجاء في الحساب الرسمي لنادي آرسنال الإنجليزي عبر الإنترنت أنّ اللاعب الهولندي تيمبر قد وقّع على عقد طويل الأمد مع الفريق.

وقال نادي أياكس، إن تيمبر انتقل إلى أرسنال مقابل رسوم قدرها 40 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 45 مليون يورو مع الإضافات.

ويحاول نادي آرسنال الاستعداد بالطريقة الأفضل للموسم الجديد وقد استعان بخدمات تيمبر بسبب إمكانياته الجيدة التي أظهرها مع أياكس ومنتخب هولندا، حيث يتميز بالقدرة على اللعب في مركزي قلب الدفاع أو على اليمين.

وكان النادي قد تعاقد بالفعل مع المهاجم الألماني كاي هافرتز من تشيلسي في صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

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